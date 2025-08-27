Devuelven a su país a narco boliviano que cumplió condena en Paraguay

El extranjero expulsado de Paraguay fue identificado como Marcelino García Aramayo, de 54 años, nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, quien trabajaba como chofer internacional de camiones.

Este salió en libertad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el lunes último (25 de agosto) y estuvo depositado hasta hoy (27 de agosto) en el departamento Judicial de la Policía Nacional, desde donde fue llevado por tierra al paso fronterizo de la localidad de Mayor Infante Rivarola, en el Chaco paraguayo, donde se hizo la expulsión y por ende entrega a las autoridades bolivianas.

Marcelino García Aramayo había sido capturado el 25 de agosto de 2015 por policías de Investigaciones de Villa Hayes. Fue cuando cruzó el Puente Remanso de Mariano Roque Alonso al mando de un camión Scania con cisterna, en el que supuestamente transportaba gas licuado de petróleo.

Condena por narcotráfico

Sin embargo, cuando los uniformados revisaron el cisterna, porque ya contaban con información de inteligencia previa, hallaron un cargamento de 1.295 kilos de marihuana prensada y otro de 80 kilos de permanganato de potasio, que es un precursor utilizado para la elaboración de cocaína.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hallan marihuana en cisterna

Inicialmente, el chofer boliviano fue condenado a 14 años de cárcel, pero en un segundo juicio le redujeron su sentencia a 10 años, que la cumplió íntegramente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La jueza de Ejecución de Villa Hayes, Rosana Jacqueline Rojas Benítez, fue la que ordenó la expulsión del narcotraficante boliviano, luego de revisar el expediente y de certificar el compurgamiento de su condena.