Mundial de Rally: Policía niega descuido de la seguridad en el país

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el comisario Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional, dijo que los cerca de 34.000 efectivos de las fuerzas de seguridad están “acuartelados” para brindar cobertura al evento del Campeonato Mundial de Rally en el departamento de Itapúa sin descuidar los trabajos normales de prevención y seguridad en el resto del país.

El primer evento en Paraguay del Campeonato Mundial de Rally tendrá hoy su largada simbólica y se desarrollará hasta el domingo en Itapúa, donde la Policía Nacional ha desplegado un refuerzo de efectivos.

Sin embargo, el comisario Benítez negó que el despliegue en Itapúa signifique que el resto del país esté siendo descuidado.

“Tenemos mucha gente dando cobertura en todos los sectores, tenemos acuartelados a los casi 34.000 hombres y mujeres para no desatender las prioridades de prevención y seguridad diarias en todo el territorio nacional”, dijo el comandante de la Policía. “Aplicamos la situación de alerta para que no se resienta el servicio policial”.

“Piratas del asfalto” atacan

El comisario comentó también sobre un asalto rutero ocurrido hoy en el departamento de Alto Paraná, donde “piratas del asfalto” atracaron un camión de transporte de encomiendas cerca de la ciudad de Minga Guazú.

Afirmó que normalmente la Policía ofrece cobertura de seguridad a los transportes de carga en rutas, pero afirmó que en muchos casos “algunos camiones deciden no informar de su salida” a la fuerza policial.

“El transporte de cargas es a diario, la Policía Nacional siempre va en custodia, pero a veces nos desayunamos que (algún camión) salió solo”, dijo.

Sobre el caso de Minga Guazú afirmó que la Policía tiene pistas “alentadoras” para esclarecer el hecho.