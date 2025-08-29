Condenan a 13 años de prisión a hombre que asaltó un local comercial en Paraguarí

El Tribunal de Sentencia, presidido por el magistrado Hugo Ignacio Ríos Alcaraz, e integrado por Fabiola Quintero y Pedro Nazer Ávila, dictó una condena contra Néstor Alfredo Irala (48), oriundo de la compañía Ñuati Calle del distrito de Yaguarón. La pena deberá cumplir en la Penitenciaría Regional de Misiones.
El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2022, en el local comercial “Las Amigas”, ubicado en el barrio Centro de la ciudad de Paraguarí. La denuncia indica que la víctima, la empleada Ilda Ramona Centurión, fue apuntada con un arma de fuego y amenazada con disparos por Irala, quien la obligó a entregar el dinero de la recaudación del día. Tras consumar el asalto, el hombre abordó una motocicleta y se dio a la fuga, según el relato.
La identidad del acusado fue confirmada plenamente por la víctima en el procedimiento de reconocimiento de persona realizado como anticipo jurisdiccional de prueba. Además, las cámaras de circuito cerrado del local asaltado registraron el hecho y sirvieron de prueba en el juicio.
El condenado ya contaba con dos antecedentes penales por robo agravado, lo que fue valorado por los magistrados al momento de fijar la pena.
En la causa intervinieron el fiscal de la Unidad Penal N°1, Alfredo Ramos Manzur y como defensor técnico el abogado Carlos Marecos.