Condenan a 13 años de prisión a hombre que asaltó un local comercial en Paraguarí

PARAGUARÍ. Un hombre de 48 años fue condenado a 13 años de cárcel por reincidir en el hecho punible de robo agravado. El Tribunal de Sentencia de este distrito lo encontró culpable de un caso registrado en febrero de 2022, cuando ingresó violentamente a un local comercial con arma de fuego en mano y se apoderó de G. 420.000, para luego huir del lugar.

Por Emilce Ramírez
29 de agosto de 2025 - 16:07
El Tribunal de Sentencia de Paraguarí, integrado por los magistrados Pedro Nazer y Hugo Ignacio Ríos Alcaraz (presidente), junto con la magistrada Fabiola Quintero.
El Tribunal de Sentencia de Paraguarí, integrado por los magistrados Pedro Nazer y Hugo Ignacio Ríos Alcaraz (presidente), junto con la magistrada Fabiola Quintero.

El Tribunal de Sentencia, presidido por el magistrado Hugo Ignacio Ríos Alcaraz, e integrado por Fabiola Quintero y Pedro Nazer Ávila, dictó una condena contra Néstor Alfredo Irala (48), oriundo de la compañía Ñuati Calle del distrito de Yaguarón. La pena deberá cumplir en la Penitenciaría Regional de Misiones.

El Tribunal de Sentencia de Paraguarí condenó a un hombre por hurto en un local comercial.
El Tribunal de Sentencia de Paraguarí condenó a un hombre por hurto en un local comercial.

El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2022, en el local comercial “Las Amigas”, ubicado en el barrio Centro de la ciudad de Paraguarí. La denuncia indica que la víctima, la empleada Ilda Ramona Centurión, fue apuntada con un arma de fuego y amenazada con disparos por Irala, quien la obligó a entregar el dinero de la recaudación del día. Tras consumar el asalto, el hombre abordó una motocicleta y se dio a la fuga, según el relato.

Agente Fiscal de la Unidad N° 3, Alfredo Ramos Manzur.
Agente Fiscal de la Unidad N° 3, Alfredo Ramos Manzur.

La identidad del acusado fue confirmada plenamente por la víctima en el procedimiento de reconocimiento de persona realizado como anticipo jurisdiccional de prueba. Además, las cámaras de circuito cerrado del local asaltado registraron el hecho y sirvieron de prueba en el juicio.

El condenado ya contaba con dos antecedentes penales por robo agravado, lo que fue valorado por los magistrados al momento de fijar la pena.

En la causa intervinieron el fiscal de la Unidad Penal N°1, Alfredo Ramos Manzur y como defensor técnico el abogado Carlos Marecos.

