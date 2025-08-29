Condenan a 13 años de prisión a hombre que asaltó un local comercial en Paraguarí

PARAGUARÍ. Un hombre de 48 años fue condenado a 13 años de cárcel por reincidir en el hecho punible de robo agravado. El Tribunal de Sentencia de este distrito lo encontró culpable de un caso registrado en febrero de 2022, cuando ingresó violentamente a un local comercial con arma de fuego en mano y se apoderó de G. 420.000, para luego huir del lugar.