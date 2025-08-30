Un detenido y recuperación de vehículo robado en Brasil

Este sábado, la Policía Nacional informó de la recuperación de una camioneta denunciada como hurtada en Brasil y la detención de un hombre con prisión domiciliaria por robo agravado.
Según el informe policial, personal del departamento de Control de Automotores de la Policía, siguiendo información de inteligencia que alertaba sobre un vehículo de “dudosa procedencia”, se presentaron a un domicilio cerca de la ruta Ramal Ypacaraí-Pirayú.
Allí, los agentes hallaron una camioneta Toyota Hilux con chapa falsa y corroboraron que se trataba de un rodado denunciado como hurtado en Santa Catarina, Brasil, en junio de este año.
Un detenido
Los intervinientes aprehendieron en el lugar a Sergio Daniel Núñez (25 años), con prisión domiciliaria por robo agravado, quien intentó evitar ser identificado proporcionando datos de identidad erróneos.
Los investigadores presumen que el vehículo puede haber estado siendo preparado para ser utilizado en un hecho delictivo.