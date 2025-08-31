Concepción: encuentran cuerpo de tripulante desaparecido en aguas del río Paraguay

La Fiscalía y la Policía Nacional investigaban la desaparición de Cristóbal Cubilla Argaña (49), quien no fue encontrado por sus compañeros de la embarcación “Don Andrés” entre el miércoles y jueves pasado, pero sus pertenencias estaban intactas en la embarcación “Don Andrés”.

El remolcador se encontraba en zona del puerto Guyratí, Itacuá, departamento de Concepción y el caso fue asignado al fiscal Joel Díaz.

Ahora, en la mañana de este domingo, la prefectura de la zona de Vallemí, confirmó el hallazgo del cuerpo del hombre. Se encontraba flotando a orillas del río Paraguay.

Cuerpo fue trasladado a un puerto

Los restos de Cubilla Argaña fueron localizados en el kilómetro 458 Margen Derecha, zona conocida como “Vuelta Aguirre” y tras el hecho, el agente del Ministerio Público dispuso que el cuerpo sea trasladado hasta el puerto más cercano -Guyratí- para realizar las diligencias correspondientes.

