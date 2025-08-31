Llevan a máxima seguridad a dos jefes del PCC que estaban en Concepción

Los reclusos afiliados al Primer Comando da Capital (PCC) que fueron trasladados de la penitenciaría regional de Concepción a la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú son Raúl Vicente Leiva Piatti, de 34 años; Walter Darío Ayala, de 32 años.

Leiva y Ayala, son considerados jefes del PCC en el sistema penitenciario ya que están presos desde hace varios años, cumplen múltiples condenas por asalto y homicidio e incluso ya protagonizaron motines y fugas en varias prisiones.

También fueron intervenidos, pero no trasladados Gustavo Acosta Villalba, de 31 años, y Wilson Acosta Villalba, de 25 años, todos paraguayos.

Los hermanos Acosta, quienes están encerrados por homicidio, serían soldados de la facción ya que ingresaron apenas este año al sistema penitenciario después de que fueran extraditados desde Argentina, el 14 de enero pasado.

La celda de ellos fue revisada el viernes último en Concepción y se encontraron dos pistolas de bolsillo, una calibre 22 y la otra calibre 25, con 90 municiones.

Aparentemente, pretendían desatar una revuelta para tomar de rehenes y/o asesinar a algunos guardiacárceles y conseguir escapar de la cárcel de Concepción.

Sin embargo, sus planes fueron truncados por los funcionarios, quienes recomendaron los traslados.

Raúl Vicente Leiva Piatti cayó por primera vez en 2012, por una serie de asaltos en Asunción.

Se escapó en 2015 y fue recapturado ese mismo año, tras otra serie de atracos.

Walter Darío Ayala era secretario de Jarvis Chimenes Pavão en la penitenciaría nacional de Tacumbú hasta 2016, cuando salió en libertad.

Fue detenido de nuevo ese año porque organizó, por pedido de Jarvis, el asesinato del guardiacárcel Mario Lezcano Mereles y de su hijo Mario Alberto Lezcano, en Lambaré.

Raúl Vicente y Walter Darío encabezaron en 2019 en motín y fuga de la cárcel de Encarnación.

Mantuvieron en vilo a todo el país al tomar de rehén a uno de los agentes penitenciarios y luego regresar con él hasta el penal para entregarse.

Los hermanos Acosta, nacidos en el Chaco, son señalados como sicarios y registran supuestamente varios crímenes en su carrera delictiva, entre ellos uno del año 2023 en el que resultó víctima Aureliano Delosantos y salió herido su hermano Nicasio Ortiz.