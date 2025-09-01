Camioncito vuelca tras choque con colectivo en pleno centro de Asunción

Un accidente de tránsito registrado en la noche del domingo en el cruce de las calles Iturbe y Azara, en Asunción, dejó como saldo daños materiales y el vuelco de un camioncito de carga, tras ser embestido por un colectivo del transporte público.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:45, cuando un ómnibus de la empresa Lince, al mando de Elías Andrés Vicezar Genez, de 54 años, circulaba sobre la calle Azara con dirección al Hospital Militar. En ese momento, un camioncito de la marca JMC, conducido por Ramiro Miguel Centurión Ferreira, de 50 años, habría cruzado imprudentemente la arteria, lo que derivó en la colisión y posterior vuelco del camión.

Lea más: Accidente en Ypané: camioneta choca contra patrullera y derriba surtidor en estación de servicio

Conductor del camioncito dio positivo al alcotest

De acuerdo con el comisario Adrián Hermosilla, jefe de la Comisaría 3ra. de Asunción, ambos conductores fueron sometidos a la prueba de alcotest. El chofer del colectivo arrojó resultado negativo, mientras que el del camioncito dio positivo con 2,01 de alcohol en sangre.

A pesar de la violencia del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vehículo incautado y caso comunicado al Ministerio Público

Tras el procedimiento policial, el camioncito de color blanco fue incautado y trasladado hasta la sede de la comisaría, mientras que el caso quedó a disposición del Ministerio Público.