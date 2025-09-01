Matan a escopetazos a un agricultor en San Pedro del Paraná

La víctima fue identificada como Pedro Benítez Almada, de 41 años, domiciliado en el asentamiento 8 de Diciembre, distrito de San Pedro del Paraná, sin antecedentes penales y tampoco estaba vinculado por el cultivo de drogas, según confirmaron fuentes de la comisaría jurisdiccional.

De acuerdo con el relato de la mujer que sobrevivió al ataque, alrededor de las 23:00 del domingo Pedro fue a revisar su corral, donde tenía un par de caballos y algunos vacunos.

Lea más: Llamativo ataque a balazos en San Pedro del Paraná

Así fue el ataque en San Pedro del Paraná

Fue en ese momento que aparentemente fue interceptado por los hombres, uno armado con una escopeta calibre 12 y el otro con una pistola calibre 9mm.

Nadie puede confirmar como se desencadenaron los hechos, pero uno de los intrusos aparentemente el que portaba la escopeta disparó contra el dueño de casa, quien cayó muerto a pocos metros del portón del potrero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sicariato en San Pedro del Paraná: presunto exconvicto fue acribillado en la vía pública

Cuando la esposa y la suegra de la víctima escucharon los disparos salieron de la casa y se refugiaron en una zona boscosa. Esto fue segundos antes de que los mismos que mataron a Pedro acribillaran a la vivienda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego los criminales salieron a pie de la propiedad y abandonaron la zona. Tras la denuncia, agentes de la comisaría jurisdiccional llegaron hasta el sitio, mientras que personal de Investigaciones se trasladaron al lugar horas después, sin embargo una copiosa lluvia que cayó en la región borró prácticamente todas las huellas de los asesinos.

El oficial inspector de Investigaciones de Itapúa confirmó que la víctima no contaba con antecedentes, tampoco estaba vinculado por la producción de marihuana y que los dos sicarios no se llevaron absolutamente nada de la casa.

Por lo que será fundamental para el éxito de la investigación los datos que puedan aportar los familiares y vecinos del asentamiento, para conocer la motivación de ambos asesinos.