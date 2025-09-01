Violento robo en una heladería de Argentina: golpearon a una empleada paraguaya

Un violento asalto se registró el sábado 23 de agosto pasado por la noche en una heladería céntrica de Quilmes, Argentina, y quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Al menos dos delincuentes ingresaron armados al local Vanshelato, ubicado en Brandsen 453, donde golpearon a una empleada paraguaya y se llevaron la recaudación junto con pertenencias de trabajadores y clientes.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00, cuando los asaltantes irrumpieron en el comercio y obligaron a todos a tirarse al piso. En segundos, despojaron a los presentes de sus celulares y dinero.

“Fue un momento horrible”

La compatriota víctima relató que los asaltantes actuaron con extrema violencia, en todo momento.

“Fue un momento horrible, pasó todo muy rápido, duró uno o dos minutos. Ya entraron cargando el arma y nos dijeron: ‘Todos al piso, no quiero ni una cabeza levantada porque le vamos a pegar un tiro’. Había justo dos clientes mayores”, indicó.

Según contó, los ladrones no solo se llevaron el dinero de la caja y celulares, sino también objetos personales de los empleados. “A mí directamente vinieron, me pegaron un culatazo y me dijeron ‘dame el celular’”, sostuvo.

Incluso, resaltó que, antes de huir, volvieron a golpear a uno de los clientes, lo cual se ve en el vídeo de circuito cerrado del local.

Investigan el robo en Quilmes

La Policía bonaerense llegó al lugar tras el asalto y comenzó a revisar las cámaras de seguridad del local y de los comercios cercanos para identificar a los responsables. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía local.

La empleada fue asistida en un hospital de la zona y se encuentra fuera de peligro. Acotó que debió regresar a trabajar al día siguiente, pese a la situación que sufrió.

“Somos trabajadores, no somos personas pudientes, no es que podemos, todo lo que nos robaron, al día siguiente ir a comprar. Tenemos que trabajar, no nos queda de otra. Encima, después de eso fui a la guardia, salí como a las 3:00 y al día siguiente me tocó venir. Lo hice porque no me queda de otra”, sostuvo.

Temor por vivir otro episodio de violencia

Génesis, de 25 años, vive con su madre y su hermana menor, y es el único sostén económico de su hogar, según reveló. Comentó también que llegó al vecino país hace 15 años.

Lamentó que el asalto no solo la dejó con pérdidas materiales, sino también con el temor de volver a sufrir un ataque similar en su lugar de trabajo.