Policía Nacional entra en alerta por partido de la Albirroja ante Ecuador

La Albirroja enfrenta mañana a Ecuador en un compromiso decisivo para volver a una Copa del Mundo, tras más de tres ausencias consecutivas. La expectativa es alta, tanto entre los hinchas que asistirán al estadio como en quienes seguirán el partido desde sus hogares o locales de entretenimiento.

El comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez, informó que desde mañana entrarán en alerta a fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad, tanto en el estadio Defensores del Chaco como en otros espacios públicos.

“Tenemos ya diagramado lo que es un plan de operaciones, que está incluyendo todos los puntos que nosotros usualmente cubrimos durante cualquier tipo de encuentro internacional, pero también teniendo una importancia particular de que si nuestra selección paraguaya clasifica, vamos también a prever más policías porque van a empezar los festejos”, sostuvo.

El jefe policial adelantó que mañana brindarán los detalles del plan en una conferencia de prensa.

Experiencia en eventos masivos

Benítez destacó que los efectivos cuentan con experiencia en la cobertura de espectáculos deportivos y masivos.

Resaltó que los agentes policiales ya vienen “calentando” tras cubrir el Mundial de Rally, la final de la Copa Sudamericana 2024 y otros.