Ángel Romero revive recuerdos del Mundial 2010 con la camiseta de Jonathan Santana.

Ángel Romero llamó la atención este lunes al llegar a la concentración de la Selección Paraguaya vistiendo una prenda cargada de historia: la camiseta de Jonathan Santana utilizada en el Mundial de Sudáfrica 2010, último torneo global al que asistió la Albirroja.

La camiseta, que mantiene intactos los detalles originales, representa mucho más que una casaca deportiva: evoca la recordada campaña del equipo de Gerardo “Tata” Martino, que alcanzó los cuartos de final y firmó la mejor participación paraguaya en una Copa del Mundo.

Santana y Romero compartieron vestuario años después, cuando ambos jugaron juntos en Cerro Porteño en 2014.

El gesto de Romero fue rápidamente captado por aficionados y periodistas deportivos, quienes destacaron el simbolismo de traer al presente aquel capítulo glorioso del fútbol paraguayo, a quince años de aquella gesta.

La fotografía fue publicada en las redes sociales del “Romero Team” y consiguió miles de “likes” y comentarios positivos.