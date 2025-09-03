Eliminan 41 toneladas de marihuana en el Parque Nacional Paso Bravo

Agentes antidrogas erradicaron 13 hectáreas de cultivos ilícitos distribuidos en tres parcelas, dentro del Parque Nacional Paso Bravo. También destruyeron 120 bolsas de marihuana picada, con un peso total de 2.400 kilos.

El operativo fue realizado en conjunto por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Ministerio Público.

En los operativos fueron desmantelados seis campamentos precarios utilizados para el procesamiento de droga. Las patrullas se enfocaron en detectar y desactivar las estructuras clandestinas dentro del área protegida.

Millonarias pérdidas para el narcotráfico

La Senad señaló que el golpe al narcotráfico equivale a una pérdida económica de USD 6,2 millones, tomando como referencia el precio de venta en Brasil. Además, la acción busca frenar la depredación ambiental causada por las plantaciones ilegales.

Las plantaciones ilegales habían arrasado extensas áreas de bosques protegidos, generando un grave impacto en los ecosistemas.