Albirroja: calles ya están cerradas en zona del estadio

El estadio Defensores del Chaco ya está cubierto por agentes policiales asignados al operativo de seguridad antes del partido de la Albirroja. Las calles están cerradas en 300 metros a la redonda y solo pueden acceder a la zona actualmente los vecinos y encargados de la organización.

El comisario Juan Agüero detalló que este dispositivo fue activado anoche y continuará todo el día. Los vecinos del estadio cuentan con carnets identificatorios para ingresar con sus vehículos a la zona.

Destacó que también reforzaron la seguridad durante todo el día en zona del Panteón Nacional y Costanera Norte, para prever la cobertura de los festejos si se confirma la clasificación de la Selección Nacional. Unos 4.000 agentes fueron convocados para todo este operativo.

Por otra parte, recordó que el bus de la Albirroja partirá en Ypané, irá por la avenida Fernando de la Mora y luego Eusebio Ayala, hasta Rodríguez de Francia y Colón hasta el estadio.

En ese contexto, pidió a los hinchas a que no salga al paso del convoy de seguridad, para evitar accidentes.

Cuidacoches

Por otra parte, recordó que van a reforzar los controles para evitar que cuidacoches extorsionen a los hinchas.

“Cuidacoches no tienen cabida en ningún tipo de evento, no puede ser coaccionado un ciudadano que viene a disfrutar del espectáculo. En mi administración, desde la Dirección de la Policía de Asunción, eso no se permite", enfatizó.

