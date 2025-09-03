Albirroja: estas serán las medidas de seguridad para el juego contra Ecuador

La selección paraguaya enfrenta mañana a su similar de Ecuador a las 20:30 en el Defensores del Chaco por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias, juego que podría determinar el retorno de la Alirroja a un Mundial, luego de 16 años.

Para este encuentro, así como lo venían haciendo en los combos anteriores, la Policía Nacional y la Asociación Paraguaya de Fútbol presentaron el operativo de seguridad del antes, durante y después del juego, en el cual se incluyen los festejos en puntos claves, especialmente en el microcentro. Para los mismos estarán afectados unos 4.000 uniformados.

El operativo contempla la apertura de portones desde las 16:30 y controles estrictos en el acceso, con lectores de QR y requisas preventivas. Entre los objetos prohibidos mencionó cinturones con hebillas grandes, termos, vapes, caños de banderas y envases de vidrio o plástico que puedan ser usados como elementos contundentes.

Asimismo, se estableció que a partir de las 14:30 no se permitirá circular en la zona del primer anillo a quienes no cuenten con entrada, salvo vecinos debidamente identificados.

Ante el pronóstico meteorológico, que indica que podrían registrarse lluvias durante la tarde y noche del jueves, el jefe policial recordó que no estará permitido que el público ingrese con paraguas, por lo que los hinchas deberán conformarse con “pilotines” impermeables para protegerse de los elementos.

Anillos de seguridad alrededor del Defensores del Cacho

Como en ocasiones anteriores, la Policía implementará tres anillos de seguridad con controles alrededor del Defensores del Chaco.

El primer anillo se ubicará sobre la avenida Carlos Antonio López y las calles Juan León Mallorquín y Gobernador Irala. El segundo anillo abarcará las calles Capitán Gwynn, De las Llanas e Isabel la Católica. El tercer anillo estará inmediatamente alrededor del estadio, en las calles Mayor Martínez, Juan Díaz de Solís y Antonio Ruiz de Arellano.

En el segundo anillo habrá cateos para verificar que las personas que van al Defensores no ingresen con armas. Se realizarán cateos también a menores de edad con acompañamiento de personal del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.

“Alcotest” con tolerancia cero

El comisario indicó que en los anillos también habrá “alcotest” con apoyo de la Municipalidad de Asunción y la Patrulla Caminera, y recordó que las personas que den positivo en cualquier medida no tendrán permitido el acceso al estadio, sin importar cuánto o cuán poco hayan bebido.

Fuera del radio inmediato alrededor del estadio, la Policía y la Patrulla Caminera harán controles de buses, vehículos y motocicletas que ingresen a la capital desde ciudades vecinas con destino al Defensores.

Por otra parte, se habilitaron unas 200 entradas para hinchas de Ecuador y al terminar el partido, los aficionados visitantes serán quienes salgan primero del estadio.

Posible festejo frente al Panteón y en Costanera

El partido de mañana tiene la particularidad de que podría sellar la clasificación de Paraguay al Mundial y cabe esperar que si eso ocurre se produzca un festejo masivo en el microcentro de Asunción, particularmente en torno al Panteón de los Héroes.

Está prevista en el planeamiento del operativo de seguridad que en caso de un triunfo de la Albirroja, se cerrarán al tránsito vehicular las calles Palma y Estrella para convertirlas temporalmente en peatonales.

También se cerrará un sentido de la avenida Costanera Norte para permitir los festejos.

El Operativo de seguridad por partido de la Albirroja contra Ecuador: prohibirán presencia de cuidacoches. ”En los últimos eventos deportivos, tenemos un trabajo con la Policía Nacional para que la ciudadanía venga a estacionar libremente en un espacio gratuito. Ya estamos realizando los trabajos preventivos", Ariel Andino, director de la Policía Municipal de Vigilancia de Municipalidad de Asunción.