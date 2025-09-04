Mujer alcoholizada protagonizó accidente en acceso al nuevo Hospital General de Itapúa

La mañana de este jueves ocurrió un accidente de tránsito en el acceso vial pavimentado al Hospital General de Itapúa, ubicado en el barrio Sarita de Encarnación, a las 4:30 aproximadamente. Un vehículo impactó contra otro estacionado y este último cayó a un barranco al costado del camino.

La conductora fue identificada como Andrea Sofía Villalba Torres (24), quien circulaba a bordo de su automóvil Toyota Auris azul, con matrícula AADF 193.

El otro rodado involucrado fue un Volkswagen T-Cross de color gris platino, con matrícula AAPL 275, registrado a nombre de María del Mar Sachnik Álvarez.

Alcotest positivo

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de la Comisaría 59ª de Encarnación intervinieron en el hecho. Según declaraciones de la protagonista, se pudo haber quedado dormida al volante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Piedra arrojada por auto de rally le partió las costillas

Se trataría de una bioquímica que no estaba de turno, pero, según su versión, habría llevado a una persona hasta el HGI para que cumpliera su turno. Al retornar, ocasionó el siniestro vial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mujer fue sometida al alcotest y resultó positivo, con 0,232 mg/l de alcohol en sangre, correspondiente a una falta de tránsito grave, según el director de la PMT. El hecho fue informado al Ministerio Público, mientras que el rodado fue remitido al corralón municipal.

<b>Acceso vial al hospital</b>

El acceso pavimentado al Hospital General de Itapúa es una obra en proceso que continúa ejecutándose, a pesar de estar siendo utilizada y con el centro asistencial en pleno funcionamiento.

Se encontraría en la etapa de terminaciones, donde se trabaja en el paseo central y en las veredas de los extremos. La avenida es de doble carril, pero sin espacio para estacionamiento.

Es parte del compromiso de la terminación del HGI, realizada por el Consorcio Hospitalario del Sur.

La gran demanda de lugares para aparcar obliga a los conductores, en especial a los funcionarios del HGI, a dejar sus rodados sobre la avenida.