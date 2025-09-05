DNIT incauta más de 41 toneladas de tomates y cebollas en Ñemby

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito, de la DNIT. Con apoyo tecnológico y la utilización de un dron, los agentes identificaron la descarga de mercaderías ilegales en un inmueble sin denominación ubicado en la localidad de Ñemby.

Al llegar al lugar, el personal de la DNIT constató la existencia de grandes volúmenes de tomates y cebollas sin documentos respaldatorios.

En total, fueron incautadas 967 cajas plásticas de tomates (29.010 kilos), 500 bolsas de cebolla de 20 kilos (10.000 kilos) y 85 cajas plásticas de cebolla de 30 kilos (2.550 kilos).

Productos iban a ser reempacados

Además, se hallaron 667 cajas de cartón destinadas al reempaque de los productos. Con este decomiso, el total incautado asciende a 41.560 kilogramos de mercaderías frutihortícolas.

Durante la intervención se identificó un tractocamión Scania modelo 113 M380 y un semirremolque marca Guerra. Ambos vehículos estaban vinculados al traslado de los productos y quedaron bajo custodia de la DNIT.

Las mercaderías y el camión fueron trasladados al depósito de la DNIT en Mariano Roque Alonso. El procedimiento contó con la participación del Senave, del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional y de la Fiscalía.