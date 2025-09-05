Video: Senad halla marihuana tipo “skunk” oculta en un antiguo televisor

Los agentes antidrogas de la Regional número 7 lograron ubicar una caja que contenía un televisor y, dentro de ella, unos 16 paquetes de marihuana. El procedimiento se realizó a unos 15 kilómetros al este del centro urbano de Concepción y luego el transporte público fue escoltado hasta la terminal de ómnibus Jakare Valija de la capital del primer departamento.

Este hecho fue comunicado al fiscal Joel Cazal Cristaldo, quien estuvo acompañando a los agentes. Se bajó la caja de cartón que estaba en la bodega del colectivo y luego se procedió a abrirla y allí se encontró que la encomienda depositada en la capital del Amambay era un antiguo televisor.

Lea más: Interceptan marihuana tipo “skunk” que tenla como destino Asunción

Posteriormente, se inspeccionó el interior del televisor y ahí se pudieron hallar los paquetes de la droga que totalizó 3,672 kilogramos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los paquetes contaban con la imagen del exboxeador Muhammad Ali, según los intervinientes esto es en alusión al “fuerte golpe” de este tipo de marihuana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de la hierba, también se pudo incautar una boleta de remisión de la caja. La empresa de transporte en la cual fue depositada la encomienda se puso a disposición de la Fiscalía para la investigación.

El agente del Ministerio Público dijo que iniciará la investigación para dar con los responsables de la carga y también de la persona que tenía como destinataria.

La marihuana tipo “skunk, según los expertos, tiene un costo mucho más elevado en el mercado, debido a su alta concentración de THC, componente psicoactivo de la hierba.