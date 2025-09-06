Feriado: apenas el 35% de las llamadas al 911 fueron de emergencia

El sistema de emergencias 911, de la Policía Nacional, dio a conocer el resumen de llamadas recibidas el viernes, día que por decreto fue feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026.
El total de llamadas atendidas es de 1.120, de las cuales 401 fueron emergencias en las que la Policía Nacional tomó intervención, mientras que 719 no fueron por casos de emergencias.
De las llamadas de emergencia en las que intervino la policía, 72 fueron por perturbación de la paz pública, 60 fueron por violencia intrafamiliar, 57 por polución sonora, 44 por accidentes de tránsito y 7 por robo.
Llamadas de no emergencias
De las que no fueron emergencias, 575 de los llamadores no contestaron, 14 realizaron llamadas equivocadas, 22 fueron de niños jugando, 31 fueron operativas, 57 fueron para pedir información, seis fueron por información y mensajería, una fue por insultos y 13 fueron por otros motivos.
