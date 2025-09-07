Hallan un cadáver en la vía pública en Caazapá

Un cuerpo sin vida fue hallado hoy en plena vía pública de la compañía Potrero Guazú, del distrito de Boquerón, departamento de Caazapá. El hecho fue comunicado a las autoridades en horas de la mañana, y se dio la intervención inmediata de la Fiscalía.

La agente fiscal Laury Vázquez, de la Unidad Penal N.° 3 de Caazapá, encabezó el procedimiento. El médico forense del Ministerio Público, Dr. Carlos Álvarez, realizó la inspección y constató la ausencia de lesiones externas visibles en cuerpo.

De acuerdo con el reporte forense preliminar, la causa de muerte sería un infarto agudo de miocardio.

Por otro lado, la identidad del hombre aún se encuentra en proceso de verificación.

El Ministerio Público señaló que prosiguen las investigaciones, tanto para la identificación de la víctima como para esclarecer las circunstancias del hecho.