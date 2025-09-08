Crimen de periodista pedrojuanino quedó en stand by

Humberto Coronel tenía 33 años de edad cuando fue asesinado a tiros el 6 de setiembre de 2022 en el momento en que salía de la radio Amambay 570 AM, donde acababa de cerrar su programa denominado Marandu ZP15 rupi.

El ahora fallecido era conocido como Mbykymi, porque dirigía una página informativa de Facebook denominada Mbykymi Noticias, que llegó a tener casi 100.000 seguidores.

El sicario que disparó contra el comunicador fue supuestamente el paraguayo Roberto David Cardozo Rojas, cuando eso de 31 años, quien cayó preso inesperadamente el 11 de agosto de 2023, día en que ingresó herido al Hospital de Capitán Bado luego de sufrir un accidente de tránsito.

Según descubrieron los investigadores luego de interrogar a Cardozo, el supuesto mandante del crimen habría sido el hasta ahora prófugo Eder Ronaldo Giménez Duarte, actualmente de 28 años, alias Largo, quien era amigo de infancia del periodista.

Crimen de periodista, supuestamente por haber dado información a la Policía

Presuntamente, Largo ordenó la muerte de su amigo periodista porque este habría dado informaciones a la Policía, aunque nunca se supo qué datos específicamente.

El caso de Mbykymi quedó completamente estancado después de la muerte del supuesto sicario Roberto David Cardozo Rojas, ocurrida el 6 de octubre de 2023 en la cárcel de Pedro Juan Caballero.

Ahora, solo si cae preso Largo la Policía y la Fiscalía podrían tener una nueva oportunidad de averiguar por qué eliminaron al comunicador pedrojuanino.

Eder Ronaldo Giménez Duarte, alias Largo, tiene orden de captura también por el ataque del año 2022 en Pedro Juan Caballero contra el capo Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, quien finalmente moriría al año siguiente en otro atentado en Asunción.