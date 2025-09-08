Encuentran una presunta granada en Nanawa

Un fuerte susto se llevó un vecino de Nanawa tras encontrar una aparente granada en la vereda de su casa, ubicada en el barrio San Miguel. El hallazgo se produjo ayer domingo, alrededor de las 21:45.

De acuerdo con el reporte de la Comisaría 7ª de Nanawa, el artefacto corresponde a una granada de mano con carcaza metálica de color gris oscuro. El denunciante, identificado como Pablo Rubén Campuzano Mareco (24), alertó a las autoridades tras descubrir el objeto frente a su vivienda.

Según relató el vecino, en horas de la tarde un hombre, aparentemente adicto a las drogas, llegó al lugar ofreciendo el explosivo para la venta. Ante la negativa del dueño de casa, el sospechoso habría dejado la granada en la vía pública.

Convocaron a especialistas en explosivos

Hasta el sitio llegaron agentes policiales a cargo del subcomisario Jorge González, quienes confirmaron la presencia del artefacto. El caso fue comunicado al Ministerio Público de Villa Hayes, bajo instrucciones del fiscal Alfredo Mieres.

Posteriormente, se dispuso la intervención de técnicos especializados de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), para el procedimiento de rigor y la verificación del explosivo.

