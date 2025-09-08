Murió desangrado tras ser macheteado durante gresca en Cambyretá

Agentes de la Comisaría 115ª de Arroyo Porã, del distrito de Cambyretã,, intervinieron ante el hallazgo de un hombre agredido con un machete en el muslo derecho, al mediodía de este lunes, en el patio de una vivienda aparentemente abandonada. El hombre se encontraba agonizando, pero cuando los bomberos voluntarios llegaron al lugar constataron su fallecimiento.

El occiso fue identificado como Luis Alfredo Almada Echeverría (29), quien tenía varios antecedentes por hurto y robo, según el sistema informático de la Policía Nacional. Había sido detenido el pasado 13 de agosto por un hecho de supuesta exposición al peligro en el tránsito terrestre en la comisaría jurisdiccional, pero fue puesto nuevamente en libertad.

En el lugar del hecho fue hallado y detenido el presunto autor, identificado como Arnaldo Raúl Morínigo Cabrera (23). Según los intervinientes, este habría salido recientemente del Centro de Rehabilitación Social (Cereso).

El supuesto homicida había sido detenido en 2019 por reducción y hurto, y en 2024 por hurto de joyas y tenencia ilegal de estupefacientes.

Gresca terminó en muerte

El detenido habría manifestado inicialmente a los intervinientes que discutió en la vivienda con la víctima fatal. Posteriormente, cambió su versión y aseguró que, supuestamente, el propio Almada Echeverría se autolesionó con el machete.

Entretanto, los investigadores hallaron rastros de cortes leves en Morínigo, por lo que no descartan que haya habido algún tipo de gresca entre los hombres.

Presumen que el lugar puede ser un aguantadero de adictos y que ambos podrían haber estado consumiendo algún tipo de estupefaciente o alcohol. El arma homicida fue incautada y puesta a disposición del agente fiscal de turno, Ever Williams.

La residencia donde se suscitó el trágico suceso había sido allanada el pasado 5 de mayo, en el marco de la investigación de un homicidio, ocasión en la que fueron detenidos los vecinos de dicha residencia e incautadas drogas en el lugar.