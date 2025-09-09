Chaqueñito denuncia un nuevo robo y reclama mayor seguridad

El senador Javier Vera, conocido popularmente como Chaqueñito, relató que en la madrugada de este martes su vehículo fue violentado frente a su vivienda.

Según el parlamentario relató a ABC, los malvivientes rompieron una ventanilla, desordenaron todo el interior e intentaron llevarse la camioneta, aunque no lograron encenderla. Finalmente, se alzaron con algunas herramientas y ocasionaron destrozos materiales.

“Encontré mi camioneta hecha un quilombo. Rompieron el vidrio, quisieron prenderla con cables y se llevaron herramientas”, afirmó.

El parlamentario recordó que años atrás ya había sido víctima de un robo en la misma casa, cuando desconocidos ingresaron y se llevaron equipos electrónicos y documentos. Subrayó que los robos domiciliarios reflejan la falta de patrullaje policial en zonas residenciales.

“No se trata de que yo sea senador, se trata de que todos tenemos derecho a sentirnos seguros. Una persona que vuelve tarde de su trabajo, alguien que camina con su mochila por la calle, corre el mismo peligro. La inseguridad afecta a todos”, expresó.

Senador reclama a la Policía

Chaqueñito pidió que las comisarías cumplan con rondas nocturnas. “Cada unidad tiene patrulleras. No entiendo por qué no recorren al menos dos o tres veces por la noche. Si ven gente sospechosa, deberían trasladarla a la comisaría. Hoy nadie está seguro en la calle”, señaló.