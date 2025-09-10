Video: denuncian que desconocido prendió fogata con sillas dentro del baño de una escuela

El director de la Escuela Básica Nº 510 “Adela Speratti”, Gustavo Salinas, denunció que un desconocido habría incinerado sillas de la escuela dentro del baño de la institución educativa.

El hecho se habría registrado el pasado lunes durante la madrugada, aproximadamente a la 1:00, según se constató en cámaras de circuito cerrado de la escuela, en las que se ve a un desconocido encapuchado que ingresó al predio.

El responsable de la institución educativa manifestó a la prensa que es la primera vez que ocurre esta situación. No obstante, con anterioridad habrían encontrado indicios de que en el lugar solían ingresar desconocidos a fumar, porque hallaban colillas de cigarrillos en el baño.

La escuela se encuentra ubicada en la intersección entre la ruta 14 y la ruta de acceso a Puerto Campichuelo, en la compañía Cambyretã Centro de Cambyretã, departamento de Itapúa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Murió desangrado tras ser macheteado durante gresca en Cambyretá

Preocupados por inseguridad

Salinas indicó que tienen sospechas de quiénes pueden ser los responsables, pero esperan que las autoridades puedan investigar el hecho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Refirió que hay una preocupación de la comunidad educativa, porque la Comisaría 24ª se encuentra a media cuadra de la escuela, pero de igual manera se registran estos hechos. Además, hay un ascenso de hechos de inseguridad en la zona, principalmente hurtos domiciliarios, por ejemplo.

Por lo pronto indicaron que pondrán candado a la puerta del baño, que estaba abierta por trabajos de refacción que se estaban desarrollando.