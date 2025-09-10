Ñemby: joven madre apuñaló a su bebé y luego intentó autoeliminarse

Un trágico suceso se registró en la tarde del miércoles, en la compañía Pai Ñu de la ciudad de Ñemby, departamento Central.

Una joven madre de 21 años aplicó dos puñaladas a su bebé de 40 días de nacido y posteriormente falleció en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu de San Lorenzo.

El hecho ocurrió en el interior de un inquilinato, cerca de las 17:30.

La mujer fue identificada como, Tania Alejandra Elena Giménez Ocampo, de 21 años de edad.

Su pequeño hijo, solo tenía un poco más de un mes de nacido, la madre utilizó un cuchillo y aplicó dos heridas en el abdomen y tórax.

Policías de la Comisaría 7ª Central fueron alertados y cuando llegaron a la casa encontraron a la mujer en el piso con su bebé en brazos y completamente ensangrentados.

Rápidamente, convocaron a los bomberos, que tras los primeros auxilios fueron derivados al hospital de Ñemby y San Lorenzo.

Estado de la Madre y su Detención

La mujer también intentó quitarse la vida, aplicándose heridas en miembros inferiores y el cuello, pero solo fueron superficiales.

La joven madre fue asistida en el nosocomio local y luego fue entregada a la policía.

Mientras que el bebé falleció en el hospital pediátrico debido a la gravedad de las heridas.