Allanan viviendas e incautan evidencias en prosecución de dos asaltos a distribuidores de mercaderías

Las intervenciones estuvieron encabezadas por el fiscal Carlomagno II Alvarenga, acompañado por efectivos de Investigación de la Policía Nacional y de comisarías de la zona. Los cuatro procedimientos se realizaron en la mañana de este jueves: dos en el asentamiento San Ramón, de la comunidad de Tacuara, ubicada en el distrito de San Estanislao, y dos en el municipio de Yataity del Norte.
El representante del Ministerio Público manifestó que la comitiva fiscal-policial está a cargo de la investigación de dos denuncias de asaltos a mano armada. Según los relatos, estos fueron perpetrados por cuatro desconocidos el pasado 18 de agosto sobre la ruta PY08 de esta jurisdicción, donde resultaron víctimas trabajadores de las empresas Apolo SA e Hilagro SA, cuyos empleados se encontraban en la zona realizando reparto de mercaderías.
El objetivo principal de los intervinientes es la aprehensión de los supuestos responsables de los atracos, que actuaron a mano armada y con pasamontañas. No se descarta que sus integrantes sean pobladores de la zona, según los datos que se manejan, indicó el fiscal Alvarenga.
Lea más: Detienen a dos hombres investigados por asalto y otros hechos
Otros objetos
Además del arma de fuego incautada en una de las viviendas allanadas, una escopeta calibre 12 mm con cinco cartuchos sin percutir, se hallaron herramientas tipo martillo (pata de cabra), prendas de vestir, celulares, entre otros elementos que serán sometidos a peritaje a cargo del personal especializado de la Policía, señaló el fiscal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Detienen a tres exconvictos denunciados por robo a una verdulería
Explicó que no se descarta la realización de otros procedimientos en los próximos días para lograr la detención de los presuntos autores de los últimos dos asaltos ocurridos recientemente, agregó.