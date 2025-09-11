Allanan viviendas e incautan evidencias en prosecución de dos asaltos a distribuidores de mercaderías

SAN ESTANISLAO. Una comitiva fiscal-policial realizó cuatro allanamientos de viviendas en prosecución de la investigación de denuncias de asaltos en perjuicio de dos empresas que se dedican a la distribución de mercaderías. Durante los procedimientos no se encontró a las personas buscadas por los casos denunciados, pero se incautó una escopeta y otras evidencias que podrían estar relacionadas con los hechos investigados.