Intento de asalto a transportadoras: Policía investiga ausencia de patrullas locales

El comisario Marcelino Espinoza, director de Investigación de Hechos Punibles, confirmó que una sola patrullera custodiaba el convoy de camiones transportadores que fue atacado ayer por piratas del asfalto en la rotonda de Caaguazú. El intento de asalto fue frustrado tras un tiroteo entre agentes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y los criminales.

Según el comisario, el convoy debía ser custodiado por las patrulleras de la FOPE y dos de comisarías jurisdiccionales. Sin embargo, solo estaba el vehículo policial de dicha fuerza especial de Asunción, cuyos agentes tuvieron que enfrentarse con el grupo criminal sin apoyo adicional.

Espinoza fue consultado sobre si la zona habría sido liberada para facilitar el atraco y respondió: “A ciencia cierta, todavía no tenemos pruebas contundentes para poder decir que hay policías involucrados o no hay”.

Agregó que, en caso de comprobarse la participación de agentes, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía.

Zona liberada por policías locales

El comisario mencionó que la Dirección de Policía de Caaguazú emitió una orden de custodia a la comisaría local, por lo que Asuntos Internos de la Policía está verificando el cumplimiento de dicha orden.

Sobre la ausencia de otras patrulleras, Espinoza refirió que “tampoco puedo justificar a las comisarías jurisdiccionales sobre qué estaban haciendo en ese momento. Estamos investigando y ellos tienen que rendir cuenta ante Asuntos Internos y ante nosotros para poder documentar y enviar al Ministerio Público sobre la actuación de los responsables que tenían que hacer ese acompañamiento”.

Detenidos y evidencia visual

Por el ataque al convoy fueron detenidas cinco personas, de las cuales dos serían delincuentes que se enfrentaron con los agentes FOPE y tres serían estibadores vinculados al grupo criminal, según precisó Espinoza.

Un video grabado dentro de uno de los camiones muestra cómo el conductor y su acompañante son obligados a descender del vehículo por uno de los criminales, que estaba con pasamontañas y armas largas. También se observan otros integrantes del comando con características similares.