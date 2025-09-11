Coronel Oviedo: cinco detenidos por intento de asalto a transportadora

La primera detención se produjo en la tarde del miércoles, cuando agentes de la Subcomisaría 52ª de Caaguazú realizaban un control de rutina sobre la ruta PY02, en el exkilómetro 32. En el lugar fue verificado Gustavo Rodrigo Arce González (20), quien fue demorado tras inconsistencias en la documentación presentada.

Posteriormente, ya en horas de la noche, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio San Luis de Coronel Oviedo, identificada como presunto lugar de reunión previa al atraco frustrado. En lugar fueron detenidas otras cuatro personas César Cristaldo Zaracho (48), oriundo de Independencia; Richard Vera Armoa (26), de también del distrito de Independencia; Juan Ramón Villalba Arévalos (30), del barrio San Miguel de Ciudad del Este y con antecedentes por transgresión a la Ley 1340/88; y Leonardo Galeano Fariña (55), oriundo de la Colonia Yroysa del distrito de Independencia. Todos fueron aprehendidos cuando llegaron al inmueble a bordo de un automóvil, dentro del cual se halló un revólver y dinero en efectivo.

De acuerdo con los datos, la propiedad habría sido utilizada como punto de reunión previa al fallido atraco registrado en la madrugada del miércoles en Cantera Boca, Caaguazú, donde un grupo armado se enfrentó a tiros con agentes de la FOPE y dejó tres uniformados heridos.

Entre los objetos incautados se encuentran: una camioneta Nissan Frontier, color bordó, año 2008, con chasis N° JN1CHGD22Z0 y matrícula BBP 944, registrada a nombre de la firma Dasilva Automotores S.A.C.I.; un automóvil Toyota Platz, color verde, año 2002, con chasis N° NCP160014856 y matrícula DAJ 010, a nombre de Ninfa Marlene Noguera Fernández; un revólver calibre 22 de procedencia argentina; seis aparatos celulares de distintas marcas (Samsung, Redmi y Nokia); un DVR marca Hilook, billeteras, licencias de conducir, documentos personales, prendas deportivas, calzados y la suma de G. 1.792.000 en efectivo.

El procedimiento fue encabezado por el Departamento de Investigación de Hechos Punibles, con apoyo de la Dirección contra el Crimen Organizado y la Dirección de Policía de Caaguazú, bajo disposición del fiscal Alexis Takahashi.