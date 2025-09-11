Hallan camioneta incinerada con un cuerpo en su interior en Cambyretá

Agentes de la Comisaría 24ª de Cambyretá informaron sobre el hallazgo de una camioneta incinerada en el camino vecinal conocido como Ruta 14, en el distrito de Itapúa. Con la presencia de los Bomberos Voluntarios se constató que en su interior había un cuerpo calcinado.