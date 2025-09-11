Hallan camioneta incinerada con un cuerpo en su interior en Cambyretá

La tarde de este jueves, pobladores de la compañía Colonia Paraná, del distrito de Cambyretá, denunciaron la incineración de una camioneta al costado del camino vecinal conocido como Ruta 14. Bomberos voluntarios de la ciudad constataron que en su interior se encontraba un cuerpo humano calcinado por las llamas.
El hecho fue reportado cerca de las 17:40, a través del sistema 911. Agentes de la Comisaría 24ª acudieron al sitio y convocaron a técnicos de los departamentos de Investigaciones y Criminalística para iniciar los trabajos de rigor tras controlar el fuego.
Según los intervinientes, el cuerpo de la persona quedó irreconocible, por lo que todavía no pudo ser identificado. Entretanto, lograron identificar el rodado, que sería una Toyota Hilux D/C 4x4, automática, de color negro, con matrícula AALF 880, registrada a nombre de Junior Mohamad Awala López, oriundo de Capiatá.
Investigan macabro hallazgo
Los investigadores hallaron en el sitio, a pocos metros del lugar donde estaba la camioneta, billetes de moneda nacional quemados, así como también un revólver de la marca Dóberman, calibre .22 mm.
Además, encontraron una botella de plástico que, presumiblemente, fue utilizada para rociar combustible. Los elementos fueron incautados y puestos a disposición de la agente fiscal de turno, Luz Sandoval.