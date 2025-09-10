Marcelo Piloto: Paraguay y Brasil avanzan en investigación por crimen de Lidia Meza

El Ministerio Público del Paraguay, a través de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, inició este martes una serie de diligencias conjuntas con la Justicia brasileña en el marco del proceso abierto contra el narcotraficante Marcelo Pinheiro Veiga, alias Marcelo Piloto.

El procedimiento se extenderá hasta el 11 de setiembre y busca avanzar en la causa por el asesinato de la joven paraguaya Lidia Meza Burgos, ocurrido el 17 de noviembre de 2018 dentro de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Las audiencias se realizan en formato híbrido y simultáneo, con sede en Asunción y Río de Janeiro. La primera declaración fue la de la fiscal María Irene Álvarez, que se prolongó por más de siete horas. Se prevé la producción de más testimonios en modalidad virtual en los próximos días.

Coordinación desde ambos países

Del lado paraguayo, las diligencias están encabezadas por el fiscal adjunto Manuel Doldán, acompañado del fiscal Francisco Cabrera Sanabria y la asistente fiscal Cristina García.

Por Brasil, intervienen la jueza federal Adriane Leal Restum Curado y los fiscales Fernando José Aguiar de Oliveira, Rodrigo Da Costa Lines y Gustavo Torres Soares, además de la defensa privada del acusado.

Este proceso responde a una solicitud de asistencia Jurídica Internacional del Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, luego de que la Fiscalía paraguaya transfiriera las actuaciones a la Justicia brasileña.

Asesinato de Lidia Meza

Marcelo Piloto enfrenta en Brasil cargos por homicidio calificado agravado.

El crimen de Lidia Meza Burgos, de 18 años, se perpetró, tras una visita a la celda de Marcelo Piloto. Según el informe policial, la joven fue golpeada y, posteriormente, asesinada con 16 puñaladas. Apenas dos días después del crimen, el gobierno paraguayo expulsó a Pinheiro a Brasil, donde enfrenta este proceso penal.

Según el Ministerio Público, estas acciones reafirman su compromiso con la cooperación internacional para el esclarecimiento de crímenes transnacionales y la búsqueda de justicia en casos de alta sensibilidad y repercusión pública.