Hallan restos óseos en Emboscada: pertenecerían a un hombre desaparecido

La Policía Nacional intervino en la tarde de ayer tras el hallazgo de huesos humanos en una zona boscosa de la Cabaña “Las Marías”, en la compañía Cordillera Guy de Emboscada. El descubrimiento fue realizado por trabajadores de una veterinaria que realizan tareas en el establecimiento.

Los restos corresponderían a Victorio González Domínguez (81), residente de la misma compañía, cuya vivienda se encuentra a unos tres kilómetros del lugar del hallazgo.

El hombre estaba desaparecido desde el 30 de mayo de 2025, quien contaba con orden de búsqueda y localización.

En la zona fueron encontrados también restos de prendas de vestir coincidentes con las que llevaba al momento de su desaparición, las cuales fueron reconocidas por familiares. Estos señalaron que González solía salir a caminar por el área y presumen que se desorientó, ya que sufría de Alzheimer.

Descartan homicidio

La Policía descarta un hecho de homicidio, pues el médico forense determinó que la causa de muerte fue un infarto, según informó el subcomisario Carlos Gómez, de la Comisaría 6ª de Emboscada.

La Fiscalía entregó anoche los restos a los familiares, quienes confirmaron la identidad de la víctima.