Hombre desaparece en el arroyo Yacaré y presumen que se habría ahogado

La víctima se trata de Blas Estiven López, oriundo del barrio San Antonio de la ciudad de Itá, departamento Central.

Según el reporte de la Subcomisaría 4ª de San Antonio Cambacuá, del distrito de San Juan de Ñeembucú, el joven se encontraba pescando junto a otras personas en el mencionado cauce hídrico, cuando intentó cruzar a nado hacia la otra orilla llevando en la mano una piola para estirar un espinel.

El testimonio de Luis Alfredo Colmán (59), uno de los testigos en el lugar, señaló que López soltó la piola tras alcanzar la mitad del arroyo y comenzó a regresar nadando.

Sin embargo, fue sorprendido por la fuerte corriente, que lo arrastró antes de poder alcanzar la orilla. Aunque sus acompañantes intentaron socorrerlo, no lograron sacarlo del agua.

Ante la gravedad del hecho, la Policía dio aviso inmediato al Ministerio Público de la Unidad Penal N° I y a la Prefectura Naval, zona Pilar, que activó un operativo de búsqueda.

El rastreo fue retomado en la jornada de ayer por personal policial y efectivos de la Prefectura Naval, bajo el mando del suboficial Jorge Vázquez, con apoyo de otros dos agentes.

No obstante, la búsqueda fue suspendida a las 18:50 debido a la escasa visibilidad, y continuará durante el día de hoy en horario diurno.

Las autoridades piden prudencia al acercarse a cauces hídricos y recuerdan que se deben extremar los cuidados durante actividades recreativas o de pesca.