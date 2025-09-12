Peatón septuagenario falleció arrollado sobre la ruta D022 en San Cosme y Damián.

Agustín Toledo Mora (70) falleció la noche de este jueves, cerca de las 21:10, luego de ser arrollado por un automóvil cuando intentó cruzar a pie la ruta D022. El siniestro vial se registró en la compañía Calle II del distrito de San Cosme y Damián, departamento de Itapúa.

Agentes de la Comisaría 45ª de la zona acudieron al lugar, donde encontraron al conductor de un automóvil Toyota Vitz, color blanco, con matrícula NCCE 762, identificado como Juan Daniel Zayas Venialgo (30).

El involucrado manifestó a los intervinientes que el septuagenario le habría salido al paso sin darle tiempo de detener la marcha para evitar la colisión.

El médico forense Juan Ángel Villalba determinó como posible causa de muerte de Toledo un traumatismo cráneoencefálico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Investigan identidad de hombre hallado calcinado en una camioneta en Cambyretá

Por su parte, el agente fiscal de la Unidad Penal de Coronel Bogado, Rodolfo Colmán, dispuso la entrega del cuerpo a los familiares. Agentes de la Patrulla Caminera sometieron a Zayas Venialgo al alcotest, con resultado negativo.