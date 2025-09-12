Investigan identidad de hombre hallado calcinado en una camioneta en Cambyretá.

La agente fiscal de la Unidad Penal N° 2 de Encarnación, Luz Saldívar, encabezó un allanamiento en una suite de un hotel céntrico de la capital departamental de Itapúa, ubicado sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia casi Cerro Corá.

El procedimiento se realizó en el marco de la investigación del hallazgo de un cuerpo calcinado en el interior de una camioneta, registrado este jueves en Cambyretá.

El sitio sería el hospedaje de Mohamed Ali Awala (55), un hombre de origen libanés, quien se presume podría ser la víctima fatal. El hombre sería padre del titular de la camioneta quemada.

Según el personal del Departamento de Investigaciones, lograron contactar con el hijo de este hombre, quien señaló que Awala viajó a Encarnación con su camioneta desde ayer jueves.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Copia fiel”: Incautaron documentos, celulares y equipos informáticos en San Juan del Paraná

El allanamiento

Las informaciones recolectadas por los investigadores apuntaban a que el hombre, actualmente desaparecido, estaba en el hotel allanado. En el sitio la comitiva incautó pertenencias como ropa, calzados y perfumes que eran de Awala.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, en la habitación encontraron varias tarjetas bancarias a nombre de Mohamed Ali, así como también dinero en efectivo por G. 15.600.000.

Según registros del alojamiento, el hombre ingresó a las 12:00 de este jueves, mientras que se retiró en la camioneta a las 18:00. Los investigadores constataron que en el lugar se encontró solo.

Lea más: Intento de asalto a repartidores en Hohenau

Comerciante con antecedentes

La fiscal Saldívar indicó que es muy prematuro en la investigación afirmar que el cuerpo pertenece al ciudadano desaparecido, como tampoco se descarta ninguna hipótesis, entre ellas un posible homicidio.

Se trataría de un conocido comerciante que solía ir a Encarnación por cuestiones de negocio. Según los intervinientes, el hotel tiene registradas reservas de esta persona que datan desde 2021.

Según el sistema informático de la Policía Nacional, el hombre posee 16 antecedentes, entre ellos por estafa (2004, 2008, 2009, 2014, 2017); falsificación de instrumentos públicos (2008, 2010); trata de personas (2008); robo (2008); y exposición al peligro (2008).

El hombre fue parte de la comisión directiva de la Liga Capiateña de Fútbol, donde fue reelecto en 2020 como vicepresidente segundo. En la misma comisión, el vicepresidente de ese entonces fue Erico Galeano.

Lea más: Joven con antecedentes y orden de captura es detenido por hurtar en local gastronómico de Encarnación

El caso investigado

La tarde de este jueves, pobladores de la compañía Colonia Paraná, del distrito de Cambyretá, denunciaron la incineración de una camioneta al costado del camino vecinal conocido como Ruta 14. Bomberos voluntarios de la ciudad constataron que en su interior se encontraba un cuerpo humano calcinado por las llamas.

El hecho fue reportado cerca de las 17:40, a través del sistema 911. Según los intervinientes, el cuerpo de la persona quedó irreconocible, por lo que todavía no pudo ser identificado.

Entretanto, lograron identificar el rodado, que sería una Toyota Hilux D/C 4x4, automática, de color negro, con matrícula AALF 880, registrada a nombre de Junior Mohamad Awala López (24), oriundo de Capiatá.

A pocos metros del lugar donde estaba la camioneta, los investigadores hallaron billetes de moneda nacional quemados, así como también un revólver de la marca Dóberman, calibre .22 mm.

Además, encontraron una botella de plástico que, presumiblemente, fue utilizada para rociar combustible. Los elementos fueron incautados y puestos a disposición del agente fiscal de turno.