Hallan casi 300 dosis de crack en un local de comidas

Un operativo encabezado por el Ministerio Público y agentes de Antinarcóticos de la Policía Nacional derivó en la detención de un hombre y la incautación de drogas en un allanamiento realizado en la noche del viernes en el barrio La Victoria de Asunción.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 21:30 horas en una vivienda ubicada sobre la avenida Dr. Fernando de la Mora, casi Universitarios del Chaco, que funcionaba aparentemente como un local de venta de comidas.

En el sitio se encontraron 42 gramos de crack distribuidos en 297 dosis, además de una motocicleta, un aparato celular y dinero en baja denominación.

Un detenido

El detenido fue identificado como Julio César Piñanez Ovando, de 37 años. Según el informe policial, Piñanez era el encargado del local en el momento de la intervención.

El fiscal César Sosa, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, explicó que la investigación se inició tras informes que señalaban que el sitio era utilizado para la comercialización de estupefacientes.

“El detenido será trasladado a la fiscalía para que brinde explicaciones sobre lo ocurrido”, manifestó.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar la red de distribución de la droga.