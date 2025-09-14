Aprehenden a un hombre en Benjamín Aceval por presunto maltrato animal

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional, procedieron a la aprehensión de un hombre por un presunto hecho de maltrato animal. El hecho habría ocurrido el pasado jueves, en la ciudad de Benjamín Aceval.

Durante el procedimiento se constató que un perro era arrastrado por una motocicleta. Subrayaron que el perro presentaba signos de agotamiento extremo y lesiones visibles.

Ante esa situación, los intervinientes informaron al fiscal Irán Suárez, quien dispuso el traslado del aprehendido a la comisaría jurisdiccional y la incautación del rodado utilizado.

El animal fue rescatado

El animal fue rescatado y trasladado por la Dirección Nacional de Defensa Animal. Según informaron, recibió atención veterinaria y cuidados especializados.

Desde la institución recordaron que estos procedimientos se enmarcan en el cumplimiento de la Ley N.º 7513/25 de Protección y Bienestar Animal, que sanciona este tipo de conductas.