Camioneta choca contra columna de la ANDE en la avenida Perú

Según el reporte policial, la camioneta de la marca Volkswagen modelo Amarok 2.0, estaba al mando de Agustín Enrique Cafferata Céspedes (49). El conductor circulaba sobre Perú cuando perdió el control del rodado y terminó chocando contra la estructura de la ANDE.

Efectivos de la comisaría jurisdiccional, a cargo del suboficial ayudante Giovani Acosta y del suboficial ayudante Francisco Romero, acudieron al sitio tras recibir el aviso del siniestro.

“Transitaba solo a bordo de su camioneta, venía por la avenida Mariscal López, giró sobre la avenida Perú y al alcanzar la intersección de Río de Janeiro perdió el control de su rodado, colisionando por una columna de cemento. No explicó las causas del porqué perdió el control”, precisó el comisario Félix Hermosilla.

El conductor fue trasladado hasta la Base 5 de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para la realización de la prueba de alcotest, a fin de determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol. En caso de ser resultado positivo, el fiscal de guardia deberá definir las medidas preventivas.

No se reportaron heridos, aunque el impacto ocasionó daños materiales en la columna de la ANDE y en la camioneta involucrada.

