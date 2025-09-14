Hallan cuerpo de una joven desaparecida en aguas del río Paraguay

Este domingo, alrededor de las 13:30, personal de la Prefectura Naval informó a la Comisaría Segunda sobre el hallazgo de un cuerpo en el margen derecho del río Paraguay, a la altura de Mar del Plata y Urcisino Velasco, en el Bañado Tacumbú.

El comisario Blas Espínola confirmó a ABC que se trataba de una mujer, posteriormente identificada como Raquel Coronel Agüero, de 23 años, quien estaba desaparecida desde hace varios días.

Lea más: Fiscalía solicita informe a la Policía sobre diligencias para dar con una mujer desaparecida

Según el jefe policial, el hallazgo guarda relación con una denuncia previa y con el abandono de una motocicleta en otra jurisdicción, donde se había encontrado la cédula de identidad de la joven.

“Ya está confirmado, la chica fue reconocida por sus familiares que estuvieron en el lugar”, señaló el comisario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los familiares de Coronel Agüero, según el jefe policial, estuvieron presentes en el sitio y reconocieron el cuerpo.