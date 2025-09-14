Policiales

Hallan cuerpo de una joven desaparecida en aguas del río Paraguay

El cadáver de una mujer de 23 años fue encontrado este domingo en el río Paraguay, en la zona del Bañado Sur de Asunción. La víctima fue identificada como Raquel Coronel Agüero, quien había sido reportada como desaparecida días atrás. La Fiscalía y la Policía investigan las circunstancias.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 16:36
El río Paraguay en la Costanera de Asunción.
Imagen de referencia del Río Paraguay, en Asunción.José González Mazó

Este domingo, alrededor de las 13:30, personal de la Prefectura Naval informó a la Comisaría Segunda sobre el hallazgo de un cuerpo en el margen derecho del río Paraguay, a la altura de Mar del Plata y Urcisino Velasco, en el Bañado Tacumbú.

El comisario Blas Espínola confirmó a ABC que se trataba de una mujer, posteriormente identificada como Raquel Coronel Agüero, de 23 años, quien estaba desaparecida desde hace varios días.

Según el jefe policial, el hallazgo guarda relación con una denuncia previa y con el abandono de una motocicleta en otra jurisdicción, donde se había encontrado la cédula de identidad de la joven.

Raquel Coronel Agüero, mujer desaparecida.
“Ya está confirmado, la chica fue reconocida por sus familiares que estuvieron en el lugar”, señaló el comisario.

Los familiares de Coronel Agüero, según el jefe policial, estuvieron presentes en el sitio y reconocieron el cuerpo.

