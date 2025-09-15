Líder narco eligió Paraguay como “refugio” tras conflictos en México

Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, rechazó el proceso abreviado de la extradición, según lo reiteró esta mañana el ministro de la Senad, Jalil Rachid. El mismo indicó que no recurrirán a la expulsión, pues lo que corresponde ahora es continuar con ese proceso de extradición a pedido de México tras la alerta de Interpol.

Resaltó que el presunto líder narco es uno de los cabecillas del grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación y que había huido de México luego de varios conflictos con otras facciones. La vigilancia realizada a su vivienda confirmó que prácticamente no salía de su casa en Paraguay.

“(Su vivienda en Paraguay) era una especie de refugio, porque según información a la que pudimos acceder, él también estaba con algunos conflictos con otros líderes de la estructura criminal de cartel Nueva Generación en México”, señaló Rachid en conferencia de prensa esta mañana.

“El abuelo” vivía en una vivienda alquilada, cuyos propietarios también están siendo investigados actualmente.

Se detectaron movimientos financieros de “El Abuelo”

Resaltó que se detectaron varios movimientos financieros de su entorno, que alertaron a México sobre la posible estadía en Paraguay. El trabajo coordinado y rápido permitió detectar su ubicación, confirmó.

El ministro aseguró que él buscaba instalar un grupo criminal en Paraguay, considerando sus movimientos y antecedentes. No obstante, fue detenido antes de que eso se concrete.

“Creemos que de haberle dado más tiempo sí podía instalar una red criminal en Paraguay, porque en México es buscado por diversos tipos delictivos”, enfatizó. En ese contexto, recordó que es buscado por hechos criminales relacionados con la estafa, secuestros exprés, narcotráfico, microtráfico y homicidio.

Finalmente, el titular de la Senad resaltó la importancia de la detención del criminal de “alto perfil” antes de su instalación en Paraguay.