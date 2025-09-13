Capo mafioso mexicano “El Abuelo” guardará prisión preventiva en la Senad

Poco después de las 17:00 del sábado inició la audiencia identificatoria al mexicano Henán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, a cargo del juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal. El capturado en la ciudad de Mariano Roque Alonso es requerido por la justicia de su país.

Durante la diligencia, el magistrado puso en conocimiento de Hernán Bermúdez que podía allanarse a la extradición voluntaria; sin embargo, Bermúdez se negó a someterse a la misma. A partir de esta situación, se inicia el procedimiento ordinario de extradición que tiene una duración de 60 días.

La decisión de Bermúdez se comunica, a través de la Corte Suprema de Justicia y por su intermedio por Relaciones Exteriores a México, para que remita el exhorto de extradición. Pues, el mismo fue detenido con fines de extradición a su país.

Así también, el juez de garantías Osmar Legal dictó la medida cautelar de la prisión preventiva, la cual deberá hacerse efectiva en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Esto teniendo en cuenta que es uno de los lugares más seguros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cae en Paraguay jefe criminal vinculado a Cartel Jalisco Nueva Generación

Captura de importante narco mexicano

El presunto narcotraficante mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo” es considerado uno de los más importantes objetivos criminales de México y vinculado directamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La detención se dio en el marco de un proceso formal de extradición por un ingreso de una detención preventiva por la vía diplomática por parte de la autoridad administrativa.

El exhorto ingresó recién al Paraguay ayer a la tarde. “Ayer a la tarde tuvimos el primer roce documental con el caso. Todos los trabajos previos son de inteligencia”, indicó el fiscal de asuntos internacionales, Manuel Doldán.

Bermúdez, quien fue capturado en una residencia del barrio cerrado Surubi’í, habría ingresado al país en enero de este año, que es cuando se le pierde el rastro tras su paso por la zona fronteriza entre Brasil y Paraguay, y antes, había sido ubicado en Panamá.

La esposa del capturado también estaba en Paraguay y se encontraba en la residencia en la madrugada de hoy. Sin embargo, no cuenta con orden de captura en Paraguay ni México. Ella permanece en la propiedad con una mujer paraguaya que trabaja en el servicio doméstico y es del interior del país.

Es el único detenido y el procedimiento se llevó a cabo solamente con miras a la detención de Bermúdez y la incautación de cualquier elemento material probatorio que tenga relación con los hechos que le atribuyen a él: entre los que se incautaron, teléfonos celulares de alta gama, relojes inteligentes, entre otros.

Una de las dificultades con las que se encuentran las autoridades es con la edad del mexicano, ya que tiene 72 años. La seguridad del lugar donde guarda reclusión fue reforzada por instrucción de las autoridades.