Capturan a sampedrano con una carga de cocaína en la zona de Boquerón

Un sampedrano fue detenido esta mañana en el kilómetro 657 de la ruta PY09, en el departamento de Boquerón, Chaco, tras confirmarse que estaba transportando 11 panes de cocaína prensada a bordo de una camioneta. El sospechoso también portaba un revólver calibre 38 y un rifle calibre 22 para simular que estaba de cacería en la zona, según fuentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía.