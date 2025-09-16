Policiales

Capturan a sampedrano con una carga de cocaína en la zona de Boquerón

Un sampedrano fue detenido esta mañana en el kilómetro 657 de la ruta PY09, en el departamento de Boquerón, Chaco, tras confirmarse que estaba transportando 11 panes de cocaína prensada a bordo de una camioneta. El sospechoso también portaba un revólver calibre 38 y un rifle calibre 22 para simular que estaba de cacería en la zona, según fuentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía.

16 de septiembre de 2025 - 13:31
Los panes de la cocaína prensada junto con las armas y el vehículo que también fueron incautadas durante el procedimiento realizado hoy en Boquerón.
El detenido en el procedimiento realizado hoy en Boquerón fue identificado como Pedro Pascual Romero Rivero, de 52 años, oriundo de la zona conocida como Correa Rugua, departamento de San Pedro, sin antecedentes penales, quien estaba al mando de una camioneta Toyota Hilux, doble cabina, blanco, con matrícula AAGS 880.

Pedro Pascual Romero Rivero, detenido con una carga de estupefaciente.
De acuerdo el informe, los agentes antidrogas de la Policía fueron alertados un tiempo atrás sobre los movimientos muy sospechosos del hombre en la zona fronteriza con Bolivia.

Reiterados viajes a Boquerón, en la mira de los investigadores

Tras esto, los uniformados efectuaron un arduo trabajo de inteligencia en la región y descubrieron que el sampedrano efectivamente efectuaba periódicos viajes hasta la frontera con Bolivia a bordo de su camioneta, supuestamente para jornadas de cacería.

Sin embargo, en esta ocasión los agentes del Departamento Antinarcóticos, que ya estaban vigilando los movimientos del sospechoso, decidieron verificarlo cuando ya estaba de regreso hacia San Pedro.

Droga estaba en el asiento trasero

Sin mucho esfuerzo, los agentes encontraron los 11 panes de cocaína prensada de un kilo cada uno, que eran transportados sobre el asiento trasero del vehículo, junto con el rifle calibre 22. En el asiento del acompañante, los agentes encontraron un revólver calibre 38.

El procedimiento fue informado al Ministerio Público para los procedimientos de rigor, según informaron voceros del Departamento Antinarcóticos.

