Fiscal procesa a sospechoso de estafa a agentes de la Policía Nacional

Un hombre fue imputado por un hecho de estafa que afectó a varios agentes de la Policía Nacional.

El agente fiscal Irán Suárez formuló la imputación por la supuesta comisión del hecho punible de estafa y solicitó al juez la prisión preventiva para el procesado como medida cautelar.

El fiscal ordenó la detención del sindicado en el marco de una investigación basada en denuncias recibidas de varios uniformados de la Policía Nacional.

Las evidencias colectadas tratan de trámites de préstamos para los agentes que serían obtenidos del Banco Nacional de Fomento.

Imputado por estafar a policías

Conforme a los hechos denunciados, el sospechoso realizaba las gestiones ante el BNF, en el que aseguró tener contactos que agilizarían las solicitudes.

Una vez aprobado el crédito, las víctimas procedían al retiro de las sumas de dinero en efectivo, pero el denunciado se quedaba con gran parte del préstamo por las gestiones realizadas y con la promesa de que dichas deudas con el Banco quedarían saldadas en un corto tiempo.

Este mismo modus operandi fue utilizado con varios funcionarios de la Policía Nacional, quienes fueron perjudicados en su patrimonio.

Tras la detención realizada por la Policía Nacional, el agente fiscal formuló la imputación que fue presentada en dos causas distintas.