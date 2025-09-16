Fiscalía pide 7 años de cárcel para policía acusado de violentar a su pareja

El juicio al agente policial Ramón Agustín Domínguez Méndez, conocido como Richi, acusado por violencia familiar en contra de su pareja, entró a la última etapa. El mismo está a cargo del Tribunal de Sentencias, presidido por Olga Ruíz e integrado por Mario García y Víctor Alfieri.

En la jornada de juicio, el Ministerio Público representa do por la fiscala Fátima Villasboa, de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, presentó sus alegatos finales. La agente solicitó al colegiado aplicar una pena de 7 años de privación de libertad.

Lea más: Aprehenden a policía por violencia intrafamiliar y Fiscalía lo pone en libertad

Por otra parte, también pidió a los magistrados la remisión de los antecedentes de las testigos, Liliana Carolina Agüero y Luz Aurora Saldivar, por la presunta comisión del hecho punible de testimonio falso ante el Tribunal de Sentencias.

Este miércoles tendrá continuidad el debate público desde las 13:00, oportunidad en la que la querella adhesiva ejercida por la defensora pública Antonella Saint Paul presentará sus alegatos y luego, la defensa de Domínguez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Policía violentó física y sexualmente a su pareja, sostiene Fiscalía

Durante la presentación de sus alegatos, la fiscala Fátima Villasboa expuso que el 1 de octubre a las 4:30, el policía Ramón Domínguez maltrató psicológica y físicamente a su pareja. Relató que Domínguez había llegado a la casa, luego de haber consumido bebidas alcohólicas, y exigió a su concubina mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la negativa de la mujer, el hombre la golpeó primeramente con almohadas, luego le arrojó un edredón y posteriormente, le propinó golpes con la mano abierta por la cabeza. Después de eso, Domínguez se arrojó sobre ella, la tomó de uno de los brazos y la manoseó en sus partes íntimas. Tras lograr zafar, la mujer corrió al baño donde se encerró al sentirse asqueada por la situación, según el relato fiscal.

Lea más: Detienen a mujer por amenazar con autolesionarse y atacar a su hijo pequeño con un tenedor

Desde el baño, la mujer le advirtió gritando que lo iba a denunciar. Domínguez respondió: “32 años tengo, vos no sos mi mamá, vos no sos mi dueña, que te importa”. “¡Cómo me vas a denunciar! ¿ehh?, ¿alguna vez viste algún policía preso?”, “la policía tiene inmunidad, acaso están presos Burgos? Irrazabal? -en referencia a otros agentes procesados por el mismo hecho punible- se van a reír de vos todos locaaa, locaaa...”.

En la mañana de ese mismo día, la mujer acudió al Hospital Materno Infantil de Loma Pytã, debido a que sintió un fuerte dolor en el pecho; de ahí la derivaron al Hospital San Jorge tras sufrir una crisis hipertensiva, diagnosticada por los médicos de guardia. La presión arterial de la misma era de 16/10 por motivo emocional.

Lea más: Cárcel para la luqueña que casi mató a su pareja porque fue a ver a la Albirroja con sus amigos

Amenazó con que tenía “una bala para cada miembro de su familia”

El 11 de octubre, producto de la denuncia hecha por la mujer, el Juzgado de Paz de Zeballos Cué, a cargo de la jueza Lourdes Piñeiro, dispuso medidas de seguridad para ella. Este hecho provocó el enojo de Ramón Domínguez, quien fue y amenazó de muerte a toda la familia de su concubina. Por esta razón, también el padre de la víctima radicó su denuncia ante la Policía y el 19 de octubre, la jueza Gloria Machuca dispuso medidas de protección a favor de la madre y hermano de la víctima.

En ese aspecto, el padre de la mujer expuso en juicio la amenaza: “Ramón tiene una bala para cada integrante de la familia” y que desde ese día “su paz terminó y que teme por la seguridad e integridad de su familia, por lo que toma todos los recaudos para cuidar a su hija, incluso él la acompaña a la parada de colectivo”.

Lea más: Detienen a hombre por brutal agresión a su expareja hace seis meses

Así también, el 17 de octubre, según señaló la Fiscalía en sus alegatos, la víctima tuvo otra crisis hipertensiva debido a que tomó conocimiento de que Domínguez se había valido de otras personas para retirar los mojones y el tejido que dividía el predio de la casa de la pareja con el de los padres del agente policial.

La fiscala Villasboa citó un informe de la Dirección General de Talento Humano de la Policía -producido en juicio como prueba- a través del cual se hizo constar que el Sub. Crio. Adolfo Javier Insfrán Orihuela prestaba servicios en el Departamento de Informática de la Policía, y de quien Ramón Domínguez era subalterno desde el 14 de julio de 2023.

Es así que, el 20 de octubre, el subcomisario Insfrán, sin orden de trabajo ni pedido del Ministerio Público, fue hasta el domicilio de la mujer en un auto Hyundai Accent con placa AADD 029, para supuestamente trasladarla hasta la sede fiscal de Villasboa para que preste declaración. Sin embargo, la fiscala explicó que había contactado con la víctima, la noche anterior, vía telefónica, para que declare, pero por medios telemáticos, por lo que no había necesidad de que sea trasladada.

Testigos mintieron al tribunal, asegura MP

Durante sus alegatos finales, también la fiscala Villasboa hizo mención a la testigo declarante Liliana Carolina Agüero, que la misma conocía todos los pormenores de la situación de violencia que padecía la mujer, así como todos los episodios de amedrentamiento.

“Agüero vino a mentir ante este tribunal cuando en verdad sabía todo, es más aconsejaba a la víctima para que salga de la relación amorosa que tenía con el acusado; también en la madrugada del 18 de octubre de 2023, chateó con la victima informando con lujo de detalles lo que pasó el 17 de octubre de 2023, motivo por el cual el Ministerio Público solicita a este tribunal la remisión de los antecedentes de Liliana Carolina Agüero por testimonio falso”, expuso la fiscala.

La representante del Ministerio Público también, hizo referencia al testimonio de Luz Aurora Saldívar, “quien negó saber o conocer cualquier tipo de violencia hacia la víctima de parte de Ramón Domínguez, pues la misma mencionó que ni siquiera llegó a escribirle a la mujer, para preguntarle si estaba bien o para otro motivo, sin embargo la misma se contradijo pues terminó reconociendo que sí le escribió y esto precisamente fue el 13 de octubre de 2023, luego a los dos hechos acusados, es decir, la testigo estaba al tanto de lo sucedido y no se enteró por la prensa”.