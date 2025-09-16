Investigan posible abuso contra un niño de 8 años cometido por otros menores

Agentes de la Comisaría 57ª del distrito de Itapúa Poty informaron sobre un caso de presunto abuso sexual de un niño de 8 años, que, según la víctima, fue cometido por otros niños de entre 11 y 12 años en el baño de una escuela. El caso se conoció tras la llegada de la víctima a una Unidad de Salud Familiar por complicaciones provocadas por el abuso.