Investigan posible abuso contra un niño de 8 años cometido por otros menores

Personal médico de una Unidad de Salud Familiar (USF) del distrito de Itapúa Poty, en el departamento de Itapúa, informó sobre la presunción de abuso sexual en un niño de 8 años, que llegó al centro asistencial con fiebre y moretones en todo el cuerpo la tarde de este martes.
Agentes de la Comisaría 57ª local intervinieron ante el hecho e informaron la situación al agente fiscal de turno, José Luis Casaccia.
La médica forense Claudia Insfrán diagnosticó un cuadro de “abuso sexual de forma sistemática”, por lo que el fiscal de la Unidad Penal en Edelira dispuso el traslado del menor a otra USF.
Niños involucrados
Según declaraciones preliminares de la víctima, el hecho contra su autonomía sexual se cometió la tarde de este lunes en el baño de la institución educativa pública a la que acude.
Los intervinientes manifestaron que el niño acusó a tres menores de 11, 11 y 12 años, respectivamente, cursantes de quinto grado de la misma escuela.
El fiscal dispuso que la madre del niño declare ante el Ministerio Público, mientras inician las tareas investigativas en torno al caso.