Denuncian disparos y agresión en la Costanera de Encarnación el fin de semana.

Agentes de la Comisaría Segunda de Encarnación recibieron una denuncia realizada por tres jóvenes de la ciudad, quienes manifestaron haber sido agredidos la madrugada de este domingo en uno de los sectores de la Costanera. Entre los denunciantes se encuentra el conocido “tiktoker” encarnaceno Rodrigo Martín Colmán González (27), quien llevó su reclamo a las redes sociales.

Las otras víctimas fueron identificadas como Richard Ariel Benítez Fernández (27) y Fabio Alejandro Martínez Zamudio (30). Este último registró un corte en el brazo, producto, aparentemente, de un golpe con machete.

Los presuntos autores habrían llegado al lugar con machetes y un arma de fuego. Se trataría de cinco personas, de entre quienes identificaron a un supuesto autor que, según la denuncia, sería un tal Nahuel Paiva, oriundo del barrio Sagrada Familia de Encarnación.

Además, en un video publicado en redes sociales se evidencia a uno de ellos efectuando un disparo. Según el informe de la Policía, se trataría de un revólver tipo réplica, con aparente proyectil de fogueo. También indican que no hubo heridos por proyectiles. El hecho fue comunicado al Ministerio Público, a la fiscal de turno, Luz Saldívar.

Relato de los hechos

Según manifestaciones de las víctimas, un grupo de cinco hombres llegó en un automóvil marca Toyota, modelo Premio, color plateado, hasta un estacionamiento ubicado en el sector denominado “callado”, sobre la avenida República del Paraguay.

Colmán refirió que estaban ingiriendo bebidas con sus conocidos en el lugar, cuando estos extraños llegaron. Uno de ellos le solicitó una foto, a lo que habría accedido.

Posteriormente, uno de sus amigos habría discutido con uno de los supuestos desconocidos que llegaron al sitio.

Siempre según lo expuesto por el “tiktoker”, estos hombres se fueron del lugar y posteriormente volvieron, pero tres de ellos con machetes y uno con un arma de fuego.

Luego de que la gente se dispersara por los disparos, lanzaron piedras contra el parabrisas delantero y trasero de Colmán.