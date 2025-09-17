Asentamiento Aguerito: eliminan ocho hectáreas de marihuana

Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a través del Departamento Regional N° 7 – Concepción, con apoyo táctico de Fuerzas Especiales y del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) – FTC, desarrollaron una operación de erradicación de cultivos ilícitos en el asentamiento Aguerito. El procedimiento fue encabezado por el fiscal antidrogas Jorge Encina Alder.

Durante la intervención fueron eliminadas ocho hectáreas de marihuana, además de 950 kilos de marihuana picada distribuidos en 63 bolsas, totalizando 24.950 kilos de droga sacados de circulación.

Esta cantidad, considerando un valor promedio de U$S 150 por kilo en el mercado brasileño, representa un perjuicio económico estimado en U$S 3,7 para las estructuras criminales.

La acción conjunta entre la Senad y el CODI–FTC permitió desarticular un punto estratégico de producción de droga en la zona, reafirmando el compromiso del Estado paraguayo en la defensa del territorio y la lucha frontal contra el crimen organizado.

