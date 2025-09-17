Pedro Juan Caballero: amenazan de muerte a carnicero por vender carne por debajo de los “precios normales”

El propietario de una distribuidora de carne, Elías Ocampos, recibió una amenaza de muerte. El mismo denunció que encontró un panfleto amenazante frente a su establecimiento ubicado en el barrio General Díaz de la ciudad de Pedro Juan Caballero. En el panfleto estaba escrito “venda su carne al mismo precio que los otros carniceros o le vamos a arrancar la cabeza”, por lo que el denunciante sospecha que proviene de gente ligada con el comercio de la carne. Según se observa en imágenes de circuito cerrado, una persona que se movilizaba en una motocicleta se acercó al local comercial a tempranas horas de este miércoles, dejó los objetos mencionados y huyó del sitio.

Denunciante apunta a otros carniceros

La víctima de amenaza de muerte, Elías Ocampos, expresó su preocupación por la situación planteada e indicó que sospecha que el amedrentamiento provendría de personas que se dedican al mismo rubro que Él, es decir, la comercialización de carnes, ya que en el establecimiento de carnes de Ocampos, los cortes se comercializan por debajo de los precios en los que generalmente se venden en otros locales comerciales y eso generó molestias en el sector.

Lea más: Buscan poner freno a suba de precios de la carne en Pedro Juan Caballero

“Vengo escuchando algunos audios en los que hablaban de cerrar mi establecimiento por funcionar irregularmente ya que vendo más barata la carne, pero presenté todos los documentos y por lo visto eso les molesta”, señaló la víctima que presentó denuncia ante una comisaría de esta ciudad, sindicando el hecho de amenaza a personas vinculadas al negocio de la carne.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy