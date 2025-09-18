Policía habría confesado a su familia el crimen de su hija y esposa

Agentes de la Policía y la Fiscalía recibieron el reporte del presunto feminicidio y filicidio registrado en Presidente Franco cerca de las 22:00. El fiscal Édgar Delgado detalló que estuvieron toda la noche recabando pruebas junto a agentes de Criminalística.

Las víctimas fatales fueron Carolina Coronel Fernández (39) y una adolescente de 15 años, hija del principal sospechoso, el suboficial mayor Aníbal López Martínez (37).

“La causa aún no la tenemos bien definida, estamos en etapa muy incipiente del caso”, manifestó el agente del Ministerio Público.

El mismo destacó que el suboficial fue detenido en la casa de su hermana, en la ciudad de Minga Guazú. “Aparentemente, él le llamó a su cuñado para contarle lo que hizo, prácticamente confesó el hecho. En el derecho penal eso no nos sirve para usar en su contra, pero le mencionó que hizo eso. Ambas recibieron varios disparos, la pareja más que su hija”, manifiesto en ABC Cardinal.

Según detalló, la familia reportó el presunto crimen al 911 y a partir de esa llamada acudieron a la escena del crimen.

Sin denuncias de violencia

En otro momento, detalló que consultó en la comisaría jurisdiccional si había reportes de hechos violentos protagonizados por este suboficial o denuncias de violencia doméstica. “Los agentes de la comisaría jurisdiccional me confirmaron que no había denuncias anteriores”, precisó.

En ese contexto, están recabando testimonios de los vecinos y familiares, en busca de más evidencias que lleven a dilucidar este suceso.

Los cuerpos de ambas víctimas ya se encuentran en Asunción para la autopsia correspondiente.