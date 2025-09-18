Policiales

Policía habría confesado a su familia el crimen de su hija y esposa

El agente fiscal Édgar Delgado indicó que aún no pueden confirmar detalles sobre el crimen de Carolina Coronel (39) y su hijastra adolescente de 15 años, pero están recabando información de los vecinos y conocidos de la pareja. Destacó que el suboficial mayor Aníbal López Martínez (37) habría confesado el crimen a su cuñado cuando fue a refugiarse en su vivienda, sitio donde fue detenido tras el presunto feminicidio y filicidio.

18 de septiembre de 2025 - 09:30
Evidencias incautadas en poder del policía que habría asesinado a su esposa e hija.
Agentes de la Policía y la Fiscalía recibieron el reporte del presunto feminicidio y filicidio registrado en Presidente Franco cerca de las 22:00. El fiscal Édgar Delgado detalló que estuvieron toda la noche recabando pruebas junto a agentes de Criminalística.

Las víctimas fatales fueron Carolina Coronel Fernández (39) y una adolescente de 15 años, hija del principal sospechoso, el suboficial mayor Aníbal López Martínez (37).

“La causa aún no la tenemos bien definida, estamos en etapa muy incipiente del caso”, manifestó el agente del Ministerio Público.

El mismo destacó que el suboficial fue detenido en la casa de su hermana, en la ciudad de Minga Guazú. “Aparentemente, él le llamó a su cuñado para contarle lo que hizo, prácticamente confesó el hecho. En el derecho penal eso no nos sirve para usar en su contra, pero le mencionó que hizo eso. Ambas recibieron varios disparos, la pareja más que su hija”, manifiesto en ABC Cardinal.

Según detalló, la familia reportó el presunto crimen al 911 y a partir de esa llamada acudieron a la escena del crimen.

Sin denuncias de violencia

En otro momento, detalló que consultó en la comisaría jurisdiccional si había reportes de hechos violentos protagonizados por este suboficial o denuncias de violencia doméstica. “Los agentes de la comisaría jurisdiccional me confirmaron que no había denuncias anteriores”, precisó.

En ese contexto, están recabando testimonios de los vecinos y familiares, en busca de más evidencias que lleven a dilucidar este suceso.

Los cuerpos de ambas víctimas ya se encuentran en Asunción para la autopsia correspondiente.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

