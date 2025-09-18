Fiscalía registra 25 feminicidios en lo que va del año

Con el último caso registrado en Presidente Franco, ya se registraron oficialmente 25 feminicidios este 2025, según confirmó Virgilio Cáceres, coordinador del Observatorio del Ministerio Público. Es decir, se registraron al menos tres feminicidios cada mes, en distintos puntos del país.

No obstante, del Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE) se habla de más casos, según el monitoreo que realizan a través de distintos medios. Según esta organización, entre enero y julio se reportaron 26 hechos, siendo el mes de julio el que tuvo más denuncias, con 10 hechos en solo 31 días.

Considerando que también en el mes de agosto y lo que va de setiembre se registraron varios hechos, esa cifra podría escalar a 30.

Dónde y cómo denunciar violencia de género

Existen varios canales habilitados para denunciar hechos de violencia. Los más importantes y directos son:

SOS 137 , línea gratuita habilitada por el Ministerio de la Mujer.

La Policía Nacional, a través del 911 o en la Comisaría más cercana.

Todas las sedes fiscales y Juzgados de Paz a nivel país.

El Ministerio de la Defensa Pública cuenta con la línea 133 para defensorías especializadas y asistencia legal gratuita.

Oficinas regionales del Ministerio de la Mujer o Ciudad Mujer de Villa Elisa.

