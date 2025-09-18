Policiales

Fiscalía registra 25 feminicidios en lo que va del año

Anoche, una mujer se sumó a la lista de posibles feminicidios registrados en este 2025. El Observatorio del Ministerio Público ya registra 25 víctimas en lo que va del año, una cifra que inclusive podría ser superior, según el Observatorio de Violencia de Género.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 13:37
Activistas participan de una marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Asunción (Ilustrativa).
Activistas participan de una marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Asunción (Ilustrativa).Daniel Piris

Con el último caso registrado en Presidente Franco, ya se registraron oficialmente 25 feminicidios este 2025, según confirmó Virgilio Cáceres, coordinador del Observatorio del Ministerio Público. Es decir, se registraron al menos tres feminicidios cada mes, en distintos puntos del país.

No obstante, del Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE) se habla de más casos, según el monitoreo que realizan a través de distintos medios. Según esta organización, entre enero y julio se reportaron 26 hechos, siendo el mes de julio el que tuvo más denuncias, con 10 hechos en solo 31 días.

Considerando que también en el mes de agosto y lo que va de setiembre se registraron varios hechos, esa cifra podría escalar a 30.

Dónde y cómo denunciar violencia de género

Existen varios canales habilitados para denunciar hechos de violencia. Los más importantes y directos son:

  • SOS 137, línea gratuita habilitada por el Ministerio de la Mujer.
  • La Policía Nacional, a través del 911 o en la Comisaría más cercana.
  • Todas las sedes fiscales y Juzgados de Paz a nivel país.
  • El Ministerio de la Defensa Pública cuenta con la línea 133 para defensorías especializadas y asistencia legal gratuita.
  • Oficinas regionales del Ministerio de la Mujer o Ciudad Mujer de Villa Elisa.

La ruta de la denuncia ante casos de violencia contra la mujer.
Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

