Detienen a un “ágil” descuidista: así huía tras robar celulares en semáforos

Los robos de celulares en los semáforos del barrio San Pablo venían siendo denunciados con frecuencia en las últimas semanas. El comisario Juan Velázquez, de la Comisaría 16, informó que varias víctimas coincidieron en señalar a un mismo autor.

El modus operandi del delincuente era siempre el mismo: se acercaba a los vehículos detenidos en el semáforo, aprovechaba el descuido de conductores o acompañantes y, tras arrebatarles el teléfono, huía hacia los pasillos de la Villa Nuestra Señora de la Asunción.

Cámaras de seguridad ya lo habían registrado en ocasiones anteriores, saltando murallas y techos con notable agilidad.

Trabajo colaborativo entre los vecinos y la Policía

Ayer una pareja fue víctima de este hecho en el semáforo de Defensores del Chaco y Tobatí. La mujer cuyo celular fue hurtado bajó del vehículo para perseguir al delincuente. Luego de correr por varias cuadras, recibió la ayuda de los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía y lograron acorralar al hombre en un patio baldío.

“Nosotros trabajamos con los vecinos en un grupo de WhatsApp y ahí dieron aviso que se registró un hurto de celular. Rápidamente, se constituyó un patrullero y fue aprehendido frente a un patio baldío, con el celular en sus manos”, manifestó el comisario.

El hombre fue identificado como Gabriel Ezequiel Servin (32), quien no cuenta con antecedentes penales, pero que podría ser el autor de varios hurtos en el barrio, según la Policía. “Tenemos varias denuncias en su contra”, detalló el comisario Velázquez.